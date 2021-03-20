Горняк22: Юрист перечислил обязательные надбавки к пенсии в 2021 году — Пенсионеры России

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%, а неработающим пенсионерам с выплатами ниже прожиточного минимума положены доплаты. Их размер зависит от региона.

По словам генерального директора юридической компании «Достигация» Артема Баранова, ждать выплат сверх положенного, как во время пандемии, уже не стоит. Однако есть категории, которым будут выплачивать дополнительные деньги.

− Автоматическое начисление произойдет лицам старше 80 лет, инвалидам I группы, жителям Крайнего Севера и гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, − объяснил эксперт агентству «Прайм».

С апреля увеличатся выплаты по государственным пенсиям для ряда получателей, сохраняются и все льготы, которые ранее получали пенсионеры от государства.

Напомним, в Волгоградской области в 2021 году прожиточный минимум в регионе для людей пожилого возраста установлен в размере 8569 рублей.

Источник: Газета" Московский комсомолец"

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