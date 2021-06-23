Горняк22: ​Сельским пенсионерам при переезде сохранится доплата? — Пенсионер России

Отделение ПФР по Свердловской области информирует, что в соответствии с Федеральным законом № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пенсионеры-селяне, получающие повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат её получать, даже если переедут в город либо сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР.

Тем гражданам, которым при переезде из села в город указанная доплата была снята, выплата будет восстановлена в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что в соответствии с федеральным законодательством«сельским» пенсионерам выплачивается повышенная на 25% фиксированная выплата, которая устанавливается к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Правила установления фиксированной выплаты к страховой пенсии определены Постановлением Правительства РФ от 29.11. 2018 №1441.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89. Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Пресс-служба ПФР по Свердловской области

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