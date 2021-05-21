Горняк22: Россиянам вновь предложили изменить пенсионный возраст — Пенсионер России

В России хотят вернуть прежний пенсионный возраст. С такой инициативой выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Информация размещена на сайте партии.

«КПРФ настаивает на снижении пенсионного возраста до прежних значений. Мы также считаем, что ПФР как ненужный посредник должен быть ликвидирован», – говорится в сообщении.

Депутаты считают, что выплачивать пенсии гражданам необходимо напрямую из госбюджета. Благодаря этому можно будет сэкономить значительные средства, которые уходят на содержание фонда. По словам Афонина, индексация пенсий на 3,4 % не поможет гражданам, потому что реальная инфляция намного выше.

Депутат подчеркнул, что прибавка не компенсирует накопленную инфляцию. Она будет съедена текущим ростом цен. Представитель КПРФ отметил, что сейчас падает уровень жизни пенсионеров.

Афонин считает, что пенсионная реформа «ограбит» россиян на 10,2 триллиона рублей. Сейчас в Фонде национального благосостояния накоплено более 13 триллионов рублей, еще 44,4 триллиона составляют валютные резервы страны.

«Эти цифры ясно показывают: у государства есть все финансовые возможности, чтобы возвратить и сохранять установленный Советской властью возраст выхода на заслуженный отдых», – заключил парламентарий.

Напомним, граждане с инвалидностью, полученной на госслужбе, имеют право получить два вида пенсий из трех (по старости, за выслугой лет или по инвалидности). Об этом рассказали в средствах массовой информации.

Источник: ФедералПресс

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