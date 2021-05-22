Горняк22: Россиян предупредили о риске остаться вообще без пенсий — Пенсионер России

В будущем страховые пенсии могут потерять общедоступность. К такому выводу пришли ученые из НИУ ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития». Остаться без пенсий россияне могут, потому что сейчас на рынке труда растет доля неформальной занятости: примерно четверть от общего числа занятых работают без оформления, «в тени». Это значит, что молодежный тезис «да я на пенсию даже не рассчитываю» может стать реальностью.

Кроме того, в ближайшие десятилетия во всем мире увеличится доля людей пожилого возраста и, соответственно, нагрузка на пенсионную систему: Россию эта угроза тоже не минует.

Перед пенсионной системой стоит много рисков, считают специалисты ВШЭ, и коронакризис только усугубляет ситуацию. Один из трендов – повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента.

Действительно, если раньше для получения страховой пенсии было достаточно 5 лет трудового стажа, то с 2015 года стаж начали постепенно увеличивать до обязательных 15 лет к 2023 году.

Изменились и требования к величине индивидуального пенсионного коэффициента: в 2015 году для выхода на пенсию было достаточно коэффициента не ниже 6,6, а к 2023 году он должен быть не меньше 30.

Эта новая пенсионная формула для расчета страховой пенсии – одна из мер Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, которая была принята в 2012 году. Стратегия, собственно, и принималась для того, чтобы дать ответ на такие вызовы, как старение население, деиндустриализация, рост неформальной занятости. Вот только принималась она на этапе выхода из кризиса 2008-2009 годов.

Спустя восемь лет изменились внешние условия и само развитие пенсионной системы отклонилось от тех векторов, которые были обозначены в стратегии. Как отмечают авторы доклада, часть решений до сих пор не реализованы, но одновременно приняты другие – не предусмотренные в документе или даже противоречащие ему.

Один из примеров такого расхождения со стратегией – «заморозка» накопительной пенсии. Заморозить-то заморозили, а взамен ничего не предложили.

«Ни один из прорабатывающихся правительством проектов стимулирования добровольных пенсионных накоплений до сих пор не принят, что ставит под угрозу достижение задачи по формированию приемлемого уровня пенсионных прав для среднего класса», – отмечают исследователи.

В целом ученые выделили шесть специфических особенностей российской пенсионной системы, которые несут в себе риски для ее развития. Это высокая доля неформальной и скрытой занятости, низкий уровень заработных плат, распределение бремени страховых взносов на работодателя без участия работника, дисбаланс между требованиями к минимальному страховому стажу для назначения страховой пенсии и ожидаемым периодом пенсионных выплат, большое количество категорий пенсионеров-досрочников, отсутствие системного подхода к развитию пенсионной системы в целом.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов считает, что угроза лишиться страховых пенсий над будущими пенсионерами пока не висит.

«У нас в Конституции прописана обязанность государства платить пенсии, и там же четко определена структура пенсий: солидарная система с принципами социального страхования.

Старение населения и рост неформальной занятости – это вызовы для государства, но их наличие не означвет, что все пропало. У нас число пожилых по отношению к трудоспособным , например, меньше, чем в Европе. Проблема роста теневой занятости тоже решаема – обязать самозанятых платить взносы в ПФР», – рассуждает эксперт.

Что касается системы накопительных пенсий, ее эффективность – это вопрос высоких заработных плат. «Накопительная пенсия – это привилегия хорошо обеспеченных граждан, которые имеют устойчивую занятость на протяжении нескольких десятков лет. Таких у нас пока немного. Могут ли остаться только накопительные пенсии? Нет. Ни одно государство, которое хочет оставаться стабильным, не заменит государственные пенсии добровольными», – заключил наш собеседник.

Источник: Газета" Московский комсомолец"

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