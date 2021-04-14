Горняк22: Россиян напугали новыми проблемами с пенсией — Пенсионер России

Все больше россиян не будут получать пенсию по старости из-за повышения к ним требований со стороны государства. Так считают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), подготовившие доклад «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития».

«Повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС), поскольку все большее число граждан РФ не сможет претендовать на страховую пенсию по старости», — цитирует документ ТАСС. Экономисты предупреждают, что это усилит социальную напряженность в стране.

Источник: Ура.ру

Пенсионер