Горняк22: Правда ли, что безработные предпенсионеры раньше уйдут на пенсию? — Пенсионер России

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает, что граждане предпенсионного возраста,потерявшие работу в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя имеют право на досрочную пенсию. В таком случае досрочная пенсия назначается Пенсионным фондом только по предложению органов службы занятости населения и устанавливается до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления такого возраста.

Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно (либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также отсутствие возможности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на пенсию оформляется сотрудниками центра занятости населения в виде предложения и выдается безработному гражданину для последующего обращения в ПФР либо направляется в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Досрочная пенсия по предложению центра занятости назначается со дня обращения безработного гражданина в органы ПФР с заявлением о назначении пенсии, и выплачивается в период до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости на общих основаниях (в том числе досрочную).При устройстве на работу право на получение досрочной пенсии, назначенной по предложению центра занятости, утрачивается. О наступлении данного обстоятельства, влекущего за собой прекращение выплаты пенсии гражданин должен известить территориальный орган ПФР.

При наступлении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, гражданину необходимо обратиться с заявлением о назначении пенсии в органы ПФР.

В 2021 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го, – в возрасте 56,5 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960-го, – ввозрасте 61,5 года, при наличии 12 лет страхового стажа и величины индивидуальных пенсионных коэффициентов – не менее 21.

Заявление на назначение пенсии можно подать в любой территориальный орган ПФР через интернет (в электронном виде в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг), лично, через представителя, по почте,а также через МФЦ.

В период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) прием граждан в клиентских службах управлений ПФР осуществляется по предварительной записи.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89. Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Пресс-служба Отделения ПФР по Свердловской области

Пенсионер