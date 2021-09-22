Горняк22: Пожилым льготникам нужно выбрать форму получения набора социальных услуг — Пенсионер России

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области напоминает,что граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют возможность выбрать набор социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте, полностью или частично в следующем году (2022 г) до 1 октября текущего года.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента НСУ составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 933,25 руб.;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.

Следует помнить, что отказаться либо возобновить соцпакет можно как полностью, так и частично.

Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока получатель НСУ не изменит свой выбор.

Подать соответствующее заявление в ПФР можно дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР в блоке «Социальные выплаты»:

об отказе от НСУ;

о предоставлении НСУ;

о возобновлении НСУ;

об отзыве ранее поданного заявления об отказе от НСУ, о предоставлении НСУ, о возобновлении НСУ.

Подать заявление можно также лично в клиентской службе ПФР, офисе МФЦ или направить в ПФР по почте.

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно через сайт по телефонам 8 (800) 234-66-11, 8 (343) 273-00-08 или через мобильное приложение «ВнеОчереди» для МФЦ г. Екатеринбурга и некоторых городов Свердловской области (полный перечень офисов доступен в приложении).

Запись в клиентскую службу ПФР.

Если у льготника возникла ситуация, когда в организацию, оказывающую какие-либо социальные услуги, требуется представить справку, подтверждающую право на получение НСУ, такой документ можно запросить онлайн через портал госуслуги или Личный кабинет на сайте ПФР (раздел «Социальные выплаты» / «Заказать справку (выписку)» /«О праве на получение НСУ»).

Пенсионер