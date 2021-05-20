Горняк22: Подготовлены предложения по выплатам работающим пенсионерам — Пенсионер России

Несколько предложений Минтруда об индексации пенсий работающим пожилым людям направлены в администрацию президента РФ. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил на заседании комитета Госдумы.

«В Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали и сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство представило их в администрацию президента», — сказал Котяков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что решение относительно подготовленных предложений будет принято в ближайшее время.

Источник: Российская газета Фото: ОСН

Пенсионер