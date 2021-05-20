ГОРНЯК22 21.05.2021
Общество

Горняк22: Подготовлены предложения по выплатам работающим пенсионерам — Пенсионер России

Горняк22
18 часов Ago

Несколько предложений Минтруда об индексации пенсий работающим пожилым людям направлены в администрацию президента РФ. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил на заседании комитета Госдумы.

«В Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали и сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство представило их в администрацию президента», — сказал Котяков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что решение относительно подготовленных предложений будет принято в ближайшее время.

Источник: Российская газета Фото: ОСН

Пенсионер

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