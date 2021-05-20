Горняк22: Почему Путин до сих пор не заявил об индексации пенсий работающим? — Пенсионер России

Первомай – это не только о листочках-цветочках и об ударной работе на садовых участках. Первомай – это, прежде всего, о защите прав трудящихся, в том числе – и пенсионеров.

Самая «больная» тема для тех, кто на заслуженном отдыхе продолжает работать, – индексация пенсий. Разговоры о ней оживились в марте нынешнего года, в преддверии ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Лидеры партийных фракций в Госдуме встретились с руководителем государства, обсудили тему, столь важную для миллионов работающих российских пенсионеров. Ждали: вот-вот Президент скажет долгожданные слова… Не сбылось. Почему?

Важность посланий Президента России

Послание Президента Федеральному Собранию – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Практику подобных обращений ввел Борис Ельцин: он выступал перед парламентом 6 раз (впервые – 24 февраля 1994 года).

Несмотря на то что послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения главы государства правительству.

Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления Президента принимают постановления, направленные на реализацию закрепленных в послании задач, и учитывают его положения при подготовке законодательных актов.

Вполне логично было бы предположить, что именно в нынешнем Послании, которое прозвучало 21 апреля, обязательно пойдет речь об индексации пенсий работающим. В предыдущие годы вспоминали о многих: о мамочках малышей и молодых семьях, о поддержке предпринимательства и увеличении бюджетных мест в вузах, о доплатах педагогам и кратном увеличении зарплат врачам. Вот только для работающих пенсионеров слов не находилось.

После изменений, внесенных в Конституцию РФ в 2020 году, в пункте 6 статьи 75 указывается информация о пересчете пенсионных выплат: «Осуществляется индексация пенсий не реже 1-го раза в год в порядке, установленном федеральным законом». Это и давало некоторую надежду на то, что социальная справедливость по отношению к конкретной категории пожилых россиян все же восторжествует.

На всех денег не хватит!

Выплачивать пенсии работающим с учетом индексации в России перестали с 1 января 2016 года. С тех пор разница между начисленной на бумаге пенсией и той, что работающие пенсионеры получают на руки, увеличилась почти до 30%. Поэтому число самих работающих пенсионеров неуклонно сокращается из года в год. К началу 2016 года их было 15,2 млн человек, к январю 2021 года, по данным Пенсионного фонда, стало 8,9 млн человек.

В реальности их количество, конечно, больше. Просто часть работающих пенсионеров работает без оформления, не платя налоги. Самые расчетливые используют «вахтовый» метод работы: осенью и зимой официально оформляются на рабочие места, весной и летом, в пору садов-огородов, увольняются, чтобы и на земле спокойно трудиться, и пересчитать пенсию с учетом индексации за отработанные месяцы. После сбора и переработки урожая многие опять устраиваются на работу, порой – на то же самое место, поскольку желающих трудиться в бюджетной сфере за мизерные зарплаты – обслуживающим персоналом в больницах или детсадах, кроме пенсионеров, негусто.

Да и пенсионеры заработать существенную надбавку к пенсии за счет дополнительных баллов, которые копятся в Пенсионном фонде ПФ, не могут. Максимум, на что можно рассчитывать, – 3 пенсионных балла в год, около 300 рублей в месяц.

С осени прошлого года началась кампания по возврату к выплате пенсий работающим в полном объеме. Этот вопрос стал особенно актуальным с учетом падения реальных денежных доходов населения во время кризиса, вызванного пандемией. После разговора с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым в конце 2020 года Владимир Путин дал поручение Правительству РФ к 1 февраля 2021 года предложить варианты возвращения индексации пенсий работающим гражданам.

Министр труда России Антон Котяков после 1 февраля нынешнего года неоднократно повторял, что предложения в Кремль переданы, варианты изучаются.

Подождать предлагалось до Послания Президента Федеральному Собранию.

В итоге – ни слова о пенсионерах вообще и о работающих – в частности.

Различные эксперты, политологи, комментируя этот факт, приходят к единому мнению: у государства просто нет денег на столь масштабную акцию. Если выплаты на детей, которые с прошлого года регулярно производятся то на дошкольников, то на учеников младших и прочих классов, мера хоть и красивая, но все-таки разовая, то индексировать пенсии нужно регулярно и всем. А это – совсем другие деньги. Проиндексированную пенсию надо будет платить постоянно и регулярно, каждый месяц.

Подождем?

Глава Комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) все же не теряет надежды: «У меня есть внутреннее ощущение, что в том или ином виде вопрос будет решен, и нельзя исключать, что это случится позже, во время обсуждения проекта бюджета на 2022 год».

Известный российский политолог Аббас Галлямов допускает, что «подарки пенсионерам власти решили отложить до лета», когда до выборов останется меньше времени и о них избиратель не успеет забыть до дня голосования.

Лидер госдумской фракции справедливороссов Сергей Миронов считает, что Президент не затронул эту тему, потому что правительство страны не успело подготовить адекватное решение этой проблемы: «Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию не сказал об индексации пенсий работающим пенсионерам не потому, что забыл, а потому, что кабмин подготовил негодный вариант решения, который его не устроил».

Время покажет, кто прав.

Темы, которые касаются всех

Если отойти от мысли об индексации пенсий работающим, были в Послании позиции, которые созвучны ожиданиям всех граждан страны, и пенсионеров – в частности. Прежде всего, это охрана здоровья.

«Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации.

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет», – отметил Владимир Путин.

Чтобы достичь поставленной цели, нужно решить множество насущных вопросов. Первоочередная из них – победа над коронавирусом.

«Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию», – отметил глава государства.

С учётом текущей эпидемиологической ситуации предполагается расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Особое внимание в ходе профилактических осмотров предстоит уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Больше внимания будет уделено решению проблем в первичном звене медицинской помощи.

«Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных», – подчеркнул Владимир Путин.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, Президент предложил до конца текущего года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов затрат на туристические поездки по России.

Судя по письмам читателей, эти темы – тоже первоочередные для пожилых уральцев. Да вот только пенсионными баллами за путевку в санаторий не заплатишь…

Наталья Березнякова

Пенсионер