Горняк22: ПФР раскрыл способ повышения пенсии — Пенсионер России

Российские граждане смогут получать увеличенную пенсию, если согласятся перенести начало ее выплат на более поздний срок. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Россияне, отложившие выдачу пенсии на пятилетний срок, смогут получать выплаты на 50 процентов больше заявленных изначально. При переносе на десять лет сумма увеличится еще на столько же. На сегодняшний день такой схемой пользуется примерно три процента граждан. В прошлом году около 27 тыс. пенсионеров получили увеличенные выплаты, пишет «Российская газета».

Большинство россиян подают заявление на выплаты пенсии в удаленном режиме через сайт «Госуслуги» или личный кабинет в ПФР. Обратиться за соответствующими документами и получением денежных средств можно по телефону или электронной почте. Такие рекомендации введены из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: Экономика Сегодня

Пенсионер