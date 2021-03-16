Горняк22: ПФР назвал точные даты повышения пенсий — Пенсионеры России

Пенсионный фонд опубликовал даты увеличения пенсий для граждан России. Речь идет о 1 апреля, 1 августа и 1 октября. Повышение затронет разные категории населения.

«Ближайшая дата — 1 апреля. Ее ждут миллионы россиян, которые получают социальные пенсии. Они будут увеличены на 2,6%. При этом Министерство труда предложило увеличить их на 3,4%. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сайт ПФР. Выплаты получат 3,9 млн пенсионеров.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров начнется 1 августа. Повышение планируется в пределах трех пенсионных коэффициентов. Цена одного коэффициента в 2021 году составляет 98,8 рублей. Кроме того, с 1 октября на 3,7% будет увеличено денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан. К данной группе относятся и военные пенсионеры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил несколько вариантов планов по индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет агентство Nation News. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность выделения средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам при корректировке федерального бюджета. А депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому у педагогов и медицинских работников появится право на досрочную пенсию по старости.

Источник: Ура.ру

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