Горняк22: Перерасчет пенсии: как не стать жертвой мошенников? — Пенсионер России

Если бы я выступала в огромном зале, полном людей пенсионного возраста, и попросила поднять руки тех, кто доволен своей пенсией, думаю, леса рук я точно бы не увидела.

Сегодня, когда жизнь стремительно дорожает, а пенсии практически замерли на месте, трудно свести концы с концами. Этим и пользуются некоторые юридические фирмы, которые бесплатно предлагают сделать перерасчет пенсии.

Открыв Интернет, я насчитала их с десяток. Позвонила по номеру одной из них, меня первым делом спросили, обращалась ли я уже куда-то с таким вопросом. Обрадовались, что нет. И через 10 минут перезвонил юрист…

Что могло произойти дальше? Об этом я поговорила с Татьяной Сатюковой, исполнительным директором ООО «Юридическая компания «Центр Юст».

– Насколько часто обращаются к вам люди с вопросами по перерасчету пенсии?

– Очень часто. Просят провести независимую экспертизу правильности начисления пенсии. Мы объясняем, что в России нет организации, которая провела бы независимую экспертизу правильности начисления пенсии. Это делает только Пенсионный фонд – единственная структура, которая имеет право начислять, проверять, перепроверять пенсии. Расчет пенсии производится по определенным формулам и стандартам. Учитываются отчисления с зарплаты в Пенсионный фонд, страховой стаж и общий трудовой стаж работы. Важно знать, что «серая» зарплата в конвертах не входит в среднемесячную зарплату, соответственно, не учитывается при назначении пенсии. Обращение в суд с требованием включить «серую» зарплату в среднемесячный заработок судом не будет удовлетворено. Мы сталкивались с тем, что ПФР отказывался принимать к учету какие-то годы стажа, если, например, справка с трудовым стажем не пришла с прежнего места работы, документы сгорели, их не сдали в архив после ликвидации предприятия. Если документально невозможно подтвердить стаж, тогда в судебном порядке необходимо доказывать, что человек работал на конкретном предприятии. Только решением суда включаются в стаж доказанные периоды либо устанавливается размер заработной платы, исходя из которого может быть рассчитан более высокий размер пенсии.

– Допустим, я все-таки попросила провести экспертизу. Что дальше?

– Некоторые юристы сразу заявляют, что пенсия начислена неправильно, что при ее назначении допущено много ошибок. Предлагают написать заявления, чтобы все пересчитали. Но написание заявлений – это уже платная услуга. Далее вы оплачиваете псевдоюристам деньги за написание заявления в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать размер пенсии и проверить правильность её начисления. ПФР рассматривает это заявление, проводит проверку и присылает ответ. Чаще всего в ответе указывается, что проверка проведена, расчет пенсии произведен верно. Этот ответ недобросовестные юристы передают вам и говорят: мол, извините, мы сделали все, что возможно. Хочется дать совет всем сомневающимся: не нужно оплачивать услуги юристов за написание заявления в Пенсионный фонд с требованием провести перерасчет. Вы сами, без всяких ссылок на законодательство, имеете право написать такое заявление, подать его в Пенсионный фонд и самостоятельно получить ответ. Не стоят запросы денег, сколько бы ссылок на нормы закона в них ни было указано. Мы столкнулись с такой ситуацией после обращения женщины к псевдоюристам. Её заверили, что ее пенсия должна быть минимум тысяч 50, а не 13, как сейчас. Она схватилась за голову. Ей написали заявление в Пенсионный фонд, жалобы в прокуратуру, Следственный комитет, взяли с нее за это 25 тысяч рублей. Из ПФР получили ответ: размер пенсии исчислен правильно. Человека в итоге обвели вокруг пальца за 25 тысяч. Пенсионный фонд в своих ответах обосновывает расчеты со ссылками на законодательство, представленными документами, собственной информацией об отчислениях с заработной платы, показывает, как производились расчеты. Поэтому, повторюсь, со всеми вопросами по пенсиям обращайтесь в Пенсионный фонд. Если его ответ вас не удовлетворит, только в этом случае можно обратиться к юристам и совместно с ними планировать подачу иска в суд к Пенсионному фонду с требованием о включении в стаж каких-либо периодов. Юристы помогут собрать доказательства для суда, будут представлять в суде ваши интересы. Окончательное решение будет принимать суд.

Марина Старостина

Пенсионер