Горняк22: Отмена пенсионной реформы — новости Пенсионер России — Пенсионер России

Вообще, в условиях нынешнего кризиса, вызванного обвалом нефтяных котировок и падением курса рубля, а также затянувшейся пандемией коронавирусной инфекции, в экспертной среде, политикуме и обществе все чаще обсуждают сроки снятия ограничений, экономический эффект от карантина и потенциальную финансовую помощь государства гражданам.

О том, что всего полтора года назад российские законодатели с подачи правительства Медведева приняли закон о «пенсионной реформе», вынудив граждан страны работать на пять лет дольше и спровоцировав тем самым целый виток негативных последствий, вспоминать как-то не очень принято.

Между тем, у ряда экспертов на этот счет есть весьма точное мнение, которое они готовы аргументировать. И заключается оно в том, что спастись от кризиса, который уже не просто на пороге, а практически вступил в полную силу, России поможет отмена этой самой нашумевшей реформы и предоставление пенсионерам больше свобод.

К такому выводу, к примеру, пришли российские политолог Павел Салин и экономист Михаил Хазин, заявившие, что ради спасения страны от тяжелых социальных и экономических последствий пандемии и ряда других негативных факторов, Кремль в обозримом будущем вполне может пойти на отмену пенсионной реформы. Как известно, сейчас в правительстве обсуждают возможность снижения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера России, однако наблюдатели допускают вероятность того, что пенсионная реформа в будущем может быть отменена полностью, поскольку на страну надвигается серьезный кризис, преодолеть который можно, в том числе и такими мерами.

Такого мнения придерживаются глава Центра политических исследований Фининститута при Кабмине Павел Салин, а также экономист Михаил Хазин. Так, по словам Хазина, в условиях карантина о росте уровня благосостояния российского населения до конца текущего года можно уже и не вспоминать. В подобной ситуации, не исключает эксперт, президенту России Владимиру Путину может потребоваться пойти на радикальные меры, вроде введения прямого управления.

«Полагаю, Путину в ближайшее время придется объявить об отмене пенсионной реформы», — заявил Хазин в беседе с журналистами издания «Бизнес Online».

А вот политолог Павел Салин не просто соглашается с мнением коллеги, но еще и отмечает, что отмена пенсионной реформы станет одним из ключевых шагов, который позволит преодолеть большинство негативных последствий спровоцированного вспышкой COVID-19 кризиса. В то же время такое решение должно приниматься не только из экономических, но и из имиджевых соображений. При этом эксперт отмечает, что одним из основных принципов Кремля на сегодняшний день остается отказ от принятия решений под давлением.

Вот только ситуация, подчеркивает Салин, в последнее время изменилась настолько, что коронавирус занимает едва ли не всю повестку во всех средах, активно вытесняя другие темы. А это означает, что Кремлю придется задействовать тяжелую артиллерию и играть не только на экономический и социальный, но и на имиджевый результат.

«Гипотетически отмена пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста – это те шаги, на которые власти страны могут согласиться для нивелирования рисков, а также для того, чтобы выстроить более комфортную для себя повестку», — заявил политолог, поддержав мнение Хазина о том, что преодолеть кризис Кремль может именно путем отмены пенсионной реформы.

Отмена пенсионной реформы

Телеконом сообщает, что в Государственную думу внесено предложение об отмене пенсионной реформы и снижении пенсионного возраста. Фракция «справедливая Россия» считает, что женщины должны выходить на пенсию в 55 лет, а мужчина в 60 лет. Кроме возврата пенсионного возраста фракция настаивает на ликвидации ПФР.

Зампредседатель Комитета ГД по энергетике Дмитрий Ионин утверждал, что принятый закон о снижении пенсионного возраста не дал нужного эффекта.Да и вообще он изначально был против позиции правительства. Власти обещали увеличений пенсий на 1 тыс. руб. в месяц. огласно статистике на сегодняшний день, этого не произошло. Еще говорили о существенной прибавке в бюджет. Однако введение реформ позволило сэкономить около 170 млрд руб. и это не та сумма, из-за которой следует заставлять людей работать лишние 5 лет. Многие считают, что властям пора признать свою неправоту, извиниться и вернуть все так, как было.

Источник: Век, Телеконом

Пенсионер