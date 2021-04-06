Горняк22: Некоторым пожилым россиянам с 1 мая повысят пенсии — Пенсионеры России

Сумма пенсионного обеспечения с 1 мая будет увеличена нескольким категориям пожилых граждан.

Пенсии повысят пожилым россиянам, которые осуществляли трудовую деятельность в угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Выплаты этим категориям граждан подлежат перерасчету, который проводится ежеквартально. В последний раз индексация их пенсий проводилась 1 февраля текущего года.

Сумма прибавки к пенсионному обеспечению зависит от рабочего стажа, размера заработной платы и суммы взносов, которые в Пенсионный фонд России (ПФР) работодатели перечислили за минувший квартал, сообщает портал FBM.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля состоялась индексация социальных пенсий на 3,4%. Эти выплаты получают пожилые граждане, которым по разным причинам не назначили страховую пенсию, а также те, кто относятся к некоторым категориям федеральных льготников. Это, в частности, неработающие инвалиды; дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца; студенты-сироты очных отделений вузов до 23 лет и др.

Из федерального бюджета на перерасчет пенсий выделят порядка 12,8 млрд рублей. Всего данная индексация затронет 3,9 млн граждан. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 10 183 рубля.

Социальная пенсия назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Ее получают россияне, у которых нет страхового стажа: женщины – с 65 лет и мужчины — с 70 лет.

Источник: ФАН

Пенсионер