ГОРНЯК22 15.07.2021
Общество

Горняк22: Кто из пенсионеров получит компенсацию проезда к месту отдыха и обратно? — Пенсионер России

Горняк22
10 часов Ago

Вступило в силу постановление от 16 июня 2021 № 913 «О внесении изменений в пункт 8 Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно».

Исключено требование о приложении к заявлению о компенсации документов, подтверждающих пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на турбазе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в избранном месте отдыха). Теперь пенсионеру или его представителю достаточно предъявить заявление о компенсации по утвержденной форме с указанием места отдыха.

Решение о предоставлении компенсации принимает территориальный орган Пенсионного фонда РФ на основании заявления о компенсации при наличии специальных талонов на получение в транспортной организации, с которой заключен соответствующий договор, проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно.

Компенсация может производиться в виде:

  • предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
  • возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в следующих пределах:
  • железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
  • внутренним водным транспортом — в каюте III категории речного судна всех линий сообщений; воздушным транспортом – в салоне экономкласса.

Соблюдение законодательства о социальной защите пенсионеров находится на постоянном контроле в прокуратуре.

Источник: Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

Пенсионер

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