Горняк22: Кому с 1 апреля проиндексируют пенсию? — Пенсионеры России

Россиян с 1 апреля текущего года ожидает увеличение суммы социальной пенсии, сообщила зампред комитета Совфеда по вопросам соцполитики Елена Бибикова.

Получателями социальной пенсии являются граждане, которые не имеют права на получение страховой выплаты по причине нехватки стажа или отсутствия нужного числа пенсионных коэффициентов. Таким россиянам, согласно закону, полагается увеличение пенсионной выплаты на 2,6%, сообщила сенатор.

Социальная выплата растет ежегодно с 1 апреля. Размер индексации аналогичен росту прожиточного минимума за прошлый год. Минфин РФ до конца года представит на рассмотрение правительства проект закона о накопительной пенсии. Разработка инициативы проходит под грифом «секретно».

Источник: Экономика Сегодня

Пенсионер