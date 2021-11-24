Горняк22: ​Какую пенсию выгоднее получать? — Пенсионер России

В определенных случаях пенсионеры могут самостоятельно выбрать вид пенсии. Так, например, нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, имеют право перейти с пенсии по инвалидности или со страховой пенсии по старости на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Но насколько такой переход оправдан и выгоден? Стоит помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Например, в 2021 году фиксированная выплата к пенсии по старости составляет 6 044 рубля, в то время как выплата к пенсии по потере кормильца – только половину от этой суммы, 3 022 рубля.

Кроме того, при переходе на пенсию по случаю потери кормильца не будет специальных доплат. Речь идет о северном или сельском стаже. Не повысится и фиксированная выплата при достижении 80-летнего возраста.

В ПФР также обращают внимание, что работающие овдовевшие пенсионеры не имеют права на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Минтруда РФ заработал законопроект, который изменит порядок назначения пенсии по потере кормильца. С 1 января 2023 года их будут назначать проактивно, подавать заявление на них не потребуется. Назначать такие пенсии станут со дня смерти кормильца на основании сведений Пенсионного фонда и единого госреестра ЗАГС. Сегодня пенсии потерявшим кормильца назначаются по заявлению.

В Пенсионном фонде уточнили, что средний размер социальной пенсии по потере кормильца на начало 2021 года составлял 7,1 тысячи рублей.

Источник: «Российская газета»

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