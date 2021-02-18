Горняк22: Каким пенсионным слухам можно верить? — Пенсионеры России • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Индексация пенсий в России проводится ежегодно, кроме того, получатели социальных выплат могут рассчитывать на другие виды помощи от государства. В то же время СМИ иногда сообщают о неких предстоящих новых выплатах, но потом информация не подтверждается, что вызывает законное недовольство россиян. Это касается и утверждений о якобы готовящихся выплатах «вертолетных» денег, о том, что со дня на день проиндексируют пенсии работающим пенсионерам, и о снижении пенсионного возраста до старого советского уровня. Пока все это не более чем слухи, к которым ФАН рекомендует относиться с осторожностью.

Кто получит 15 600 рублей

Вот пример слуха, к которому лучше отнестись критически. Недавно некоторые СМИ распространили информацию, что в ближайшее время многие россияне смогут получить налоговый вычет в размере 15 600 рублей в качестве компенсации части затрат на обязательное пенсионное страхование.

Как сообщает PRIMPRESS, Пенсионному фонду России (ПФР) пришлось даже сделать разъяснение по этому поводу. Да, такая выплата возможна, но на нее могут рассчитывать только участники программы государственного софинансирования пенсий, а таких в России относительно немного. Эти люди ежегодно перечисляют свои собственные (в том числе зарплатные) средства для формирования себе накопительной пенсии, которую они будут получать в старости.

Участники этой программы действительно могут рассчитывать на возврат 13% уплаченных сумм. Например, если человек в течение десяти лет будет отчислять на свою будущую пенсию максимальный взнос по этой программе в 12 тысяч рублей (минимальный взнос — две тысячи рублей), то в год он сможет рассчитывать на возврат 1560 рублей. За десять лет как раз набегут те самые 15 600 рублей, которые можно будет получить, подав все необходимые документы в налоговые органы.

Увы, программа формирования накопительной пенсии с государственным софинасированием пока еще находится в стадии обкатки, и участников ее немного: россияне предпочитают копить на старость другими способами.

Кто может рассчитывать на индексацию

Отметим, в 2021 году запланировано несколько индексаций пенсий, одна из которых (для неработающих пенсионеров, получающих выплаты через ПФР) уже прошла в январе. Индексация была проведена на 6,3%, что выше уровня прошлогодней инфляции.

С 1 февраля была проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую увеличили на 4,9% (уровень прошлогодней инфляции). Эта выплата предназначена для некоторых категорий федеральных льготников.

Впереди еще как минимум две индексации пенсий, а также корректировка в сторону увеличения других выплат, о чем ФАН рассказывал ранее. Однако больше всего разговоров — о том, будет ли в 2021 году проведена индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная с 2016 года. Напомним, президент России уже дал получение профильным ведомствам проработать этот вопрос, но когда и в какой форме будет проведена эта индексация, пока неизвестно.

Поэтому все разговоры, что уже в ближайшие месяцы работающим пенсионерам резко увеличат пенсию, одномоментно возместив все пропущенные с 2016 года индексации, также можно отнести к слухам. Тем не менее вероятность, что работающие пенсионеры, а также другие получатели выплат и пособий могут уже в ближайшие месяцы рассчитывать на дополнительные деньги от государства, достаточно высока.

Отмена повышения пенсионного возраста

Что касается предложения одной из думских фракций вернуться в России к старому возрасту выхода на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин — то это утопическая идея, больше похожая на пиар. На фоне естественной убыли населения и последствий пандемии COVID-19 такое предложение звучит популистски. Тем более, в России пенсионный возраст, даже после начала его постепенного повышения, остается ниже, чем во многих развитых странах. Постепенное повышение пенсионного возраста в России до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин вполне обосновано увеличением продолжительности жизни и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Автор: Ирина Петрова

Источник: ФАН

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