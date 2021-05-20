Горняк22: Какие законы вступают в силу в апреле 2021 года — Пенсионер России

Индексация социальных пенсий, запрет на продажу техники без российского программного обеспечения, новая минимальная цена на сигареты и другие нововведения месяца – в материале «МК в Рязани»

Индексация пенсий

C 1 апреля 2021 года в России на 3,4% проиндексируют социальные пенсии. Повышение коснется граждан, у которых не хватает стажа для начисления страховой пенсии. Также получателями социальной пенсии являются люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

После проведения индексации средний размер выплаты составит 10 183 рубля.

Изменения в законодательстве о госзакупках

С апреля текущего года разрешается проведение закупки в электронной форме у единственного поставщика на сумму не более 3 млн рублей. Комиссия в таком случае не создается.

Заказчиком может являться физическое лицо или юридическое лицо. Госконтракт подписывается упрощенно с помощью ЭЦП.

Изменение в экзамене на водительские права

Из экзамена на права исключили так называемую площадку. Будущие водители с апреля 2021 года будут сдавать только теорию и демонстрировать навыки вождения в городе.

Запрет на продажу техники без российского ПО

С 1 апреля на выпускаемых планшетах, смартфонах и телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и ПК должно быть установлено российское ПО. Закон принят с целью развития отечественных цифровых продуктов и снижения показателей импортозамещения, уменьшения конкуренции российских разработок с зарубежными сервисами.

Цены на сигареты

В России будет устанавливаться единая минимальная цена на табачную продукцию.

Власти таким образом намерены избежать риска необоснованного занижения цен, исключить факты распространения некачественной продукции, подрывающей защиту здоровья населения.

Маркировка товаров



В апреле в России начинается эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

Защита и поощрение инвестиций

В России появится государственная информационная система «Капиталовложения» с необходимой информацией для инвесторов. На сайте системы будут отражаться меры государственной и муниципальной поддержки.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет

В соответствии с Указом Президента с 2 апреля россияне смогут подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи. Выплата может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума.

Ведение перечня экстремистских организаций

Минюст России будет утверждать порядок ведения перечня экстремистских организаций. Также Министерство будет утверждать порядок ведения этого перечня.

Штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК

За нарушение антитеррористической безопасности на объектах низкой категории опасности для юрлиц введут штраф до 100 тысяч руб. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф уже до 300 тысяч руб.

Изменения для юридических лиц

До 7 рабочих дней увеличен срок для сообщений об изменений сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. С апреля 2021 года расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: для ООО добавляются сведения о передаче доли в бизнесе или ее части в доверительное управление.

Источник: Газета" Московский комсомолец"

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