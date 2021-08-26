Горняк22: Как пенсионерам получить обещанные 10 тысяч рублей — Пенсионер России

Не дожидаясь, когда пройдут выборы и будет сформирован новый состав Госдумы, Владимир Путин внес несколько новых инициатив по поддержке отдельных категорий граждан.

Их необходимость связана с тем, что из-за влияния пандемии коронавируса уровень инфляции превышает тот, что прогнозировался Правительством ранее. Если ожидалось, что рост цен не будет выше 4%, то сегодня фактическая годовая инфляция достигла 6,5%.

«Предлагаю дополнительно осуществить для пенсионеров разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», – заявил глава государства. Мера должна коснуться всех без исключения пенсионеров, включая работающих и военных. Единовременная выплата придет в сентябре 2021 года. Заявление для получения этих средств подавать не надо. Соответствующий Указ Президента размещен на сайте Кремля.

Депутатам нового созыва ГД предстоит доработать законодательство, чтобы защитить социальные выплаты граждан от списания банками. Сейчас они позволяют себе автоматически зачислять пособия в счет уплаты долгов. «Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», – указал Путин.

По материалам «Российской газеты»

Пенсионер