Горняк22: Как накопить на прибавку к пенсии? — Пенсионеры России

На этой неделе прошла встреча руководителей парламентских фракций Госдумы с Владимиром Путиным. Один из вопросов, который депутаты планировали обсудить, — индексация пенсий работающим пенсионерам.

Напомним, что для этой категории людей пенсии не индексируются с 2016 года. В то же время выплаты для ставших пенсионерами граждан с 1 января увеличились на 6,3%.

Когда человек выходит на заслуженный отдых, у него может быть два основных источника дохода: официальная пенсия от государства и доходы от инвестиций и личных накоплений. Если в первом варианте пенсионер не может повлиять на размер выплат, то со вторым дела обстоят по-другому. Конечно, не нужно забывать о традиционных инструментах, таких как акции, облигации и депозиты, но можно присмотреться и к другим вариантам.

Сколько денег нужно на старость?

По данным Пенсионного фонда РФ, в 2021 году среднегодовой размер пенсий в России достигнет 17 443 рублей. Можно подсчитать, сколько должен составить дополнительный доход, чтобы качество жизни осталось на прежнем уровне.

Попробуем рассмотреть это на примере. Мария, 38 лет, веб-дизайнер. В 60 лет она рассчитывает выйти на пенсию. И хочет, чтобы после этого ее ежемесячный доход составил 50 тыс. рублей. Вычитаем из этой суммы примерный размер пенсии, то есть 17 443 рубля. Получается, что прибавка к пенсии должна составить 32 557 рублей. В 2021 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 22 года.

Чтобы понять, какую сумму Марии нужно накопить, умножаем 32 557 на 12 месяцев, а затем — на 22 года. Получается, 8 595 048 рублей. Далее это число делим на количество лет, которые веб-дизайнер будет работать до наступления пенсии, то есть 22 года. Получается, что за год размер накоплений Марии должен быть равен примерно 390 684, а за месяц — 32 557. Конечно, чем раньше наша героиня начнет получать пассивный доход, тем быстрее она соберет нужную сумму.

Какую прибыль дает ПИФ?

Один из вариантов — инвестировать в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Это фонды, которые объединяют средства множества инвесторов, а затем вкладывают их, например, в ценные бумаги или недвижимость. Инвестиционный портфель ПИФа включает сразу несколько объектов, и можно приобрести долю в этом портфеле.

«Вовремя начатое инвестирование может обеспечить пенсию раньше, чем вы ожидаете. При этом надо воспринимать эту кубышку как НЗ и ни в коем случае не забирать из нее деньги по мере роста», — предостерегает Денис Горев, начальник управления доверительных операций УК «Велес Менеджмент».

Как подсчитали в «Велес Менеджмент», если вложить 15 тыс. рублей сроком на пять лет со средней ставкой доходности 5%, то доход составит 1 020 091,24 рубля. При этом если срок инвестирования увеличить до 20 лет, то сумма уже будет 6 165 505,03 рубля. В то же время если средняя ставка доходности будет равна 10%, то за пять лет можно заработать 1 161 556,08 рубля, а за 20 — 11 390 532,54 рубля. А со ставкой чуть выше — 15% — за пять лет доходность достигнет 1 328 617,62 рубля, за 20 — 22 458 592,22 рубля.

Если увеличить объем ежемесячных инвестиций до 20 тыс., то, соответственно, вырастет и доход. Так, за пять лет с пятипроцентной средней ставкой этот показатель составит 1 360 121,66 рубля, за 20 лет — 8 220 673,37. Со ставкой 10% за пять лет средний доход приравнивается к 1 548 741,44, а за 20 лет доход будет уже на уровне 15 187 376,72 рубля. И наконец, со средней ставкой 15% за пять лет можно заработать 1 771 490,16, а за 20 объем дохода достигнет уже 29 944 789,63 рублей.

Стоит ли вкладывать?

«Да, ПИФы отлично подходят для того, чтобы формировать и пассивный доход, и накопления. Важно понимать, что любые вложения на фондовом рынке, и ПИФы не исключение, должны быть долгосрочными, только тогда они смогут работать эффективно и приносить доход. Вложения на коротких промежутках (до одного года) — довольно рискованная практика, потому что колебания рынка могут быть значительными, а восстановление не всегда может протекать так же быстро, как, например, это было в прошлом году», — комментирует старший портфельный управляющий компании «Сбер Управление активами» Антон Пустовойтов.

«Российские ПИФы, за исключением рентных (фонд, который инвестирует в недвижимость — прим. ТАСС), не платят регулярного дохода. Они накапливают прибыль, полученную от купонов и дивидендов по ценным бумагам, и реинвестируют их обратно в ценные бумаги. Поэтому ПИФ — не самый удобный инструмент для рантье. Но он поможет накопить средства к старости», — полагает аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Какие еще варианты?

Обеспечить прибавку к пенсии можно, вложив средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Но россияне пока неоднозначно относятся к подобным организациям.

По данным опроса аналитического центра НАФИ, в 2017 году только 15% респондентов были готовы вкладывать в НПФ. При этом в 2016 году таких было чуть больше — 24%.

Это специалисты объясняли в том числе неготовностью людей к добровольным накоплениям. Плюс недоверием к пенсионной системе или непониманием ее.

Возможно, роль сыграл и пенсионный мораторий, согласно которому с 2014 года накопительная часть пенсии не оседает на счетах работающих граждан. Этот мораторий несколько раз продлевали, и пока он действует до 2023-го.

«Среди продуктов НПФ можно выделить розничные — индивидуальные пенсионные планы, в рамках которых человек самостоятельно копит на пенсию, и корпоративные пенсионные программы для юридических лиц, когда работодатель помогает сотруднику сформировать дополнительную пенсию. В обоих случаях НПФ аккумулирует взносы и ежегодно начисляет инвестиционный доход», — рассказывает генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Исторически доходность по индивидуальным пенсионным планам выше инфляции и ставок банковских вкладов. Кроме того, есть возможность получить налоговый вычет до 15 600 рублей в год со взносов по индивидуальному пенсионному плану, добавляет руководитель.

Что выбрать?

«Выбирая между НПФ и ПИФами, я бы все же остановил выбор на ПИФах — они дают более серьезный выбор. И если мы говорим про долгосрочный период, то имеет смысл инвестировать в более рискованные активы (акции). В то же время у НПФ существенно более консервативная стратегия, что и сказывается на итоговой доходности», — считает Денис Горев.

«НПФ показывают очень консервативную доходность. В среднем на горизонте 10–20 лет она не превышает доходность банковских депозитов, поскольку основные средства пенсионных резервов вложены в государственные долговые бумаги. С поправкой на инфляцию НПФ не приносят практически никакого дополнительного дохода. Поэтому копить на достойную пенсию и наращивать капитал вам придется своими силами, частные пенсионные фонды в этом вам мало помогут», — говорит Валерий Емельянов. По его словам, если человек рассчитывает на ренту в размере 50 тыс. рублей в месяц, то ему потребуется накопить не менее 10 млн рублей.

Источник: ТАСС

Пенсионер