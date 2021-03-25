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Горняк22: Как изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии — Пенсионеры России

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России.

«С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом», — говорится в сообщении.

Проектом приказа уточняется последовательность действий территориальных органов ПФР при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Источник: РИА "Новости"

Пенсионер

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