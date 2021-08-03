Горняк22: Как изменится начисление сельской надбавки к пенсии — Пенсионер России

Начиная с 2019 года, дополнительную надбавку к пенсии получают неработающие пенсионеры, имеющие 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности.

Повышение пенсии за сельский стаж устанавливается получателям страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности в размере 25% от суммы фиксированной выплаты страховой пенсии по старости.

При исчислении продолжительности стажа работы в сельском хозяйстве применяется Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 №1440 (в ред. от 25.06.2019 года).

С 1 января 2021 года выплата страховой пенсии неработающим сельским пенсионерам осуществляется с учётом индексации. На данный момент размер надбавки составляет 1511,12 рубля. По состоянию на 1 июля 2021 года, в Свердловской области сельскую надбавку получают 14 тысяч пенсионеров.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии большинству сельских пенсионеров установлено беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах. Если пенсионер считает, что имеет право на повышение фиксированной выплаты, он может обратиться в клиентскую службу регионального Отделения ПФР и представить соответствующие документы.

С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволит пенсионерам, получающим повышение за работу в сельском хозяйстве, при переезде в город сохранить установленную сельскую надбавку. Тем пенсионерам, которым ранее при смене места жительства размер пенсии был пересмотрен без сельской надбавки, повышение размера пенсии будет установлено с 1 января 2022 года автоматически, без заявления.

Уточнить информацию можно по телефонам «горячей линии» Отделения ПФР по Свердловской области: 8-800-600-03-89; (343) 286-78-01.

Источник: Пресс-служба Отделения ПФР по Свердловской области

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