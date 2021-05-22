Горняк22: Жителям Финляндии увеличили пенсии на 50 евро — Пенсионер России

Власти Финляндии повысили размер пенсионного обеспечения. В среднем пенсионеры теперь будут получать на 50 евро больше, информирует YLE.

Средняя финская пенсия поднялась на 50 евро.

В прошлом году пожилые жители получали от государства в среднем по 1762 евро в месяц.

Отмечается гендерное неравенство среди пенсионеров: у мужчин среднемесячная пенсия достигла почти 2 тыс. евро, в то время как женщинам выплачивают на 400 евро меньше.

Добавим, что в России с 1 апреля повысили социальные пенсии. В пересчете на европейскую валюту индексация составила примерно 3,5 евро.

Источник: Росбалт

Пенсионер