Горняк22: График доставки пенсий в мае 2021 — Пенсионер России

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области сообщает следующее.

Выплату пенсии за май планируется осуществить с учетом особенностей данного месяца выходных и праздничных дней.

Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется на дом (предприятие почтовой связи или другая организация) — начнется по графику с 3 мая 2021 года.

Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая.

С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты. Точную дату доставки можно уточнить непосредственно в отделении почтовой связи.

Доставка пенсии пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию, осуществляется путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера, открытый в кредитной организации.

Согласно условиям договора, заключенного с кредитными организациями, в случае, если день перечисления денежных средств на выплату пенсий и иных социальных выплат приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне этого дня.

Таким образом, перечисление пенсии за май планируется 13 и 21 мая.

Более подробную информацию Вы можете получить в управлении ПФР по месту жительства, либо у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области по телефону горячей линии 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный). Получить информацию, связанную с персональными данными можно при наличии «кодового слова». «Кодовое слово» можно установить в профиле пользователя в личном кабинете на сайте ПФР.

Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfr.gov.ru в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Единый телефон горячей линии Почты России 8 800 1 000 000.

Источник: Пресс-служба ПФР

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