Горняк22: ​Доставка пенсий за июнь 2021 — Пенсионер России

Выплата пенсии за июнь 2021 года будет осуществляться с учетом праздничных дней.

Тем получателям, которым пенсию и прочие социальные выплаты приносят на дом, доставка начнется по графику с 3 июня 2021 года.

Доставка пенсии пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию, осуществляется путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера. Если день перечисления денежных средств приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне. Таким образом, перечисление пенсии на банковскую карту за июнь планируется 11 и 23 июня.

Подробную информацию можно получить в управлении ПФР по месту жительства либо у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области по телефону «горячей линии»: 8-800-600-03-89 (для граждан, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).

Номера телефонов и адреса управлений Пенсионного фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте Пенсионного фонда России: pfr.gov.ru, в разделе «Контакты отделения и клиентских служб».

Единый телефон «горячей линии» «Почты России»: 8-800-1000-000.

Источник: Пресс-служба ОПФР по Свердловской области

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