Горняк22: ​Что нужно знать о получении соцвыплат на карту «Мир» — Пенсионер России

Мы неоднократно сообщали читателям о том, что в скором времени все социальные выплаты: пенсии, пособия, компенсации и прочие – будут перечисляться только на карту «Мир». И вот момент настал.

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию федерального закона «О национальной платежной системе», должны зачисляться на карты «Мир». Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже получает пенсию на карту «Мир» или на счёт, не привязанный к банковской карте, ничего не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к карте другой платежной системы, то получатель пенсии все равно сможет получить все причитающиеся выплаты. Для этого необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления пенсии обратиться в свой банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать пенсионеру уведомление с предложением выпустить карту «Мир». Если получатель не обратится в банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства он сможет получить в любое время после выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки.

Переход на карты «Мир» идет в течение нескольких лет. Всем пенсионерам, которым выплаты назначались после 1 июля 2017 года, банки сразу выдавали карты «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 года указанные карты выдавали по мере истечения срока действия карт других платежных систем.

Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный фонд можно самостоятельно через сайт ПФР, портал госуслуг либо обратившись в ближайший МФЦ или в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Реквизиты нового счета в Пенсионный фонд России можно передать прямо из банка. По желанию гражданина сотрудник банка заполнит на портале госуслуг черновик заявления о выборе способа доставки, получателю останется его проверить и подтвердить свое согласие на отправку в Пенсионный фонд.

Источник: Пресс-служба ОПФР по Свердловской области

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