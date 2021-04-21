Горняк22: Часть пенсионеров получит в апреле 12 тысяч рублей — Пенсионер России

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили о единовременной выплаты в размере 12 100 рублей. Она положена россиянам, достигшим 80 лет.

«Единовременная выплата равняется примерно 12 100 рублям. Претендовать на получение средств могут жители России, которым назначена страховая пенсия по старости. Тем не менее, россияне, достигшие 80 лет, но получающие другую пенсию, получить данное пособие не смогут», — передает сообщение фонда «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что выплата касается тех россиян, которым исполнилось 80 лет еще в марте. По достижении возраста пособие гражданина РФ увеличивается на размер установленной выплаты к пенсии, которая сейчас равняется 6044 рублям. Помимо этого, следующий платеж начисляется через месяц. Однако выплата осуществляется сразу за два месяца единовременно.

Ранее партия «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может вернуть старый порядок выхода россиян на пенсию. Сергей Миронов пояснил, что женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Такого же мнения придерживается заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Источник: Ура.ру

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