Горняк22: В России напомнили о личной ответственности выезжающих за границу граждан

Отдых. Пляж Фото: pixabay.com

Вице-премьер также отметила, что в стране среднесуточная заболеваемость коронавирусной инфекцией на прошлой неделе выросла на 31,2%

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила заключение президента Владимира Путина, что выезд в отпуск за границу – это личный риск и ответственность каждого человека, сообщает «Интерфакс».

Во время совещания с членами правительства Путин спросил у Голиковой, есть ли у чиновников понимание, как будут лечить российских туристов за рубежом, если они заразятся там коронавирусом. Президент отметил, что иностранные государства не несут никаких обязательств перед Россией в вопросе лечения ее граждан.

Вице-премьер ответила, что каждая страна опубликовала свои требования для иностранцев. Кроме того, они сообщили, какие меры будут принимать в том случае, если человек, находясь на их территории, заболеет коронавирусом.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянам рассказали правила посещения открывших границы стран. В июне российские авиакомпании начнут летать в США, Болгарию, Иорданию, Северную Македонию, Турцию и на Кипр.

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