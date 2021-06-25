Горняк22: Алтайские строители приостанавливают работу на школах, садах, других соцобъектах

Строительство Фото: Андрей Губанов

Ведущие компании региона направили или готовят письма чиновникам о том, что у них кончились деньги на строительство гособъектов

В Алтайском крае приостанавливается работа на госстройках – школах, детсадах и других объектах. Соответствующие письма в службу Единого госзаказчика подготовили и уже направили несколько крупных подрядчиков, сообщили «Толку» в компаниях и региональном Союзе строителей. На кону миллиарды федеральных и региональных средств.

Снежный ком отказов

Письма о приостановке работ на соцобъектах до решения вопроса о пересчете сумм контрактов подготовили или уже направили в Единую службу заказчика следующие компании.

«Селф». «Отделстрой». «Век-Строй». «Новострой». «Аура». «Строй-Инвест».

«Первые мольбы о помощи были еще в марте 2021 года. Тогда стало понятно, что подорожание материалов, которое началось в ноябре 2020-го, не останавливается. /…/ Мы пошли на это [письмо], потому что деньги на работы кончились, а заказчик не реагирует на проблемы с исполнением контрактов», – говорит руководитель бийской компании «Отделстрой» Павел Пеледов.

В 2020 году он начал строить школу в селе Завадском Троицкого района на 140 учащихся за 242 млн рублей. Коробка здания поставлена, сейчас делают кровлю и прокладывают сети.

31 мая, 7:28

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«Два месяца назад нам не хватало 32% от суммы контракта. За это время цены улетели еще дальше. Обстановка меняется каждый день. Дефицит суммы контрактов сейчас в среднем 30-45% в зависимости от объектов», – добавляет Пеледов.

«Суть обращения одинаковая: компании не могут продолжить строить гособъекты, потому что из-за галопирующего роста стоимости стройматериалов денег по контракту не хватает, – комментирует исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. – Каждый застройщик указал свой пул объектов с обоснованиями приостановки работ. Кто-то эти письма уже направил, кто-то еще готовит».

По словам Ширшова, список компаний, которые уже готовы приостановить работу, гораздо шире, и это вопрос времени, когда письма получит заказчик объекта. Однако он подчеркивает, что пока это не уведомление об остановке строительства. В компаниях все-таки надеются на благополучный исход.

В 2021 в Краевую адресную программу (КАИП) заложено 12 млрд 159,6 млн рублей на 297 объектов (4 млрд – федеральные средства, остальное – краевые). Если ситуация с ценообразование не изменится, то примерно половину суммы освоить не удастся. Уже сейчас ряд знаковых дорогостоящих объектов не получили ни одной заявки в ходе торгов. В 2020 году Алтайский край не смог освоить 1,1 млрд рублей из КАИП (составлял 5,9 млрд). Эти деньги были зарезервированы на 11 объектов.

Чего ждут строители?

На состоявшемся накануне заседании Союза строителей Алтайского края рассматривался проект постановления о пересчете суммы контрактов. В нем предлагается специальная, подготовленная федеральным минстроем методика. Однако строителей она не устроила.

Председатель правления союза Александр Мишустин рассказал, что авторы предложили колоссально сложные расчеты, которые будет сложно оперативно подготовить. При этом в итоге компании вряд ли получат желаемый результат – компенсацию 30% суммы контрактов.

«А также речь идет только о пересчете оставшейся суммы, а не цены всего объема работ, который выполнялся с конца 2020-го. Это категорически нас не устраивает», – говорит Пеледов.

Строители решили, что в ближайшее время подготовят свои рекомендации в этот проект постановления. Однако некоторые из них уже не рассчитывают на то, что все пожелания будут учтены.

Главный инженер компании «Селф» Александр Жокин полагает, что идея с пересчетом только на сумму остатка по контракту будет все-таки реализована.

В свою очередь, Александр Мишустин обращается к министру строительства Ивану Гилеву и в целом к правительству Алтайского края с тем, чтобы уже сейчас продумывать источники финансирования компенсаций.

Ранее он говорил, что, возможно, придется отказываться от каких-то объектов в краевой инвестиционной адресной программе ради того, чтобы завершить текущие объекты и успешно разыграть новые. Но пока ответов нет.

«Мы столкнулись с галопирующим ростом цен на стройматериалы. Это привело к серьезным последствиям у генподрядчиков. Мы на эту тему пытались реагировать с прошлого года и неоднократно обращались в краевой минстрой и правительство, но все кивали на «большой» минстрой. 1 июня мы написали письмо на губернатора Виктора Томенко о сложившейся ситуации, чтобы он провел очную встречу с генподрядчиками, но, к сожалению, оно отписано Климину (зампредседателя правительства Алтайского края)».

Позиция минстроя

«Толк» запросил в краевом минстрое список компаний, которые направили письма о приостановке работ, а также список объектов, которых это коснулось. В пресс-службе сообщили, что из-за подорожания стройматериалов снижаются темпы строительных работ.

«Для урегулирования сложившейся ситуации совместно с федеральным Минстроем готовятся изменения в действующие нормативные акты, в которых в том числе будут утверждены методики изменения цены и срока исполнения контракта, а также расчета удорожания объектов за счет роста цен на строительные материалы, изделия и конструкции. После внесения данных правок с подрядными организациями будет проведена вся необходимая в этом направлении работа», – пишет пресс-служба ведомства.

ТОЛК