Горняк22: Что посмотреть в кино с четверга, 24 июня: главные новинки

Уличное кино Фото: cinepromo.ru

В кинотеатрах с 24 июня показывают мультфильм о зверях-рокерах, ленту о становлении Остапа Бендера, комедию о жадном чиновнике и легендарный голливудский шедевр

Рок-Дог 2

Продолжение мультфильма про пса Боуди и его рок-группу, о которых уже узнал мир. Но останавливаться на достигнутом герои не собираются и готовятся к грандиозному турне. Однако теперь рокеры встретятся с обратной стороной популярности и справятся с ней.

Бендер. Начало

Действие нового российского фильма происходит в 1919 году. Юный идеалист Ося сталкивается с аферистом Ибрагимом Бендером. Их объединяет опасная авантюра – охота за драгоценным царским жезлом. С Осей и Бендером конкурируют и местные бандиты, и белые офицеры. Так начинается предыстория Великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

Проклятый чиновник

Чиновник обидел старушку, и она его прокляла: жуликоватый бюрократ больше не может брать взятки. В буквальном смысле – нечестные деньги сгорают у него в руках. А на следующий день чиновник должен получить самую большую взятку в жизни. Снять проклятие теперь для него равно выжить.

Таксист

«Абсолютный шедевр Мартина Скорсезе с незабываемым Робертом Де Ниро», – так описывает ленту «КиноПоиск». «Таксист» снят в 1976 году в США. Главный герой – Трэвис Бикл, бывший морской пехотинец, страдает от бессонницы, и поэтому устраивается работать таксистом. В кинотеатрах фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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