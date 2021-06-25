Горняк22: Бийский журналист получил престижную награду конкурса «Герои пера-2021»

Евгений Плахотин на конкурсе "Герои пера-2021" Фото: @plakhotin_ev

Среди участников конкурса социальной журналистики – более 800 работ, в итоге в списки финалистов попали 29 работ, в их числе и работа бийчан

Редактор новостных программ Бийского телевидения Евгений Плахотин вошел в список финалистов российского конкурса социальной журналистики «Герои пера – 2021».

Его сюжет о том, как бизнес и предприниматели Бийска помогали медикам в период разгара пандемии, вошла в шорт-лист конкурса. Всего на конкурс было подано более 800 заявок.

Евгений Плахотин рассказал в своем аккаунте в Instagram, что вчера в Москве прошло награждение победителей Всероссийского конкурса социальной журналистики.

«Безумно рад, что работа команды Бийского телевидения оказалась в числе лучших», – написал он, в шутку добавив, что теперь хотел бы получить и награду главного телевизионного журналистского конкурса.

Конкурс социальной журналистики проводится уже в шестой раз. Основная цель – пропаганда социальной ответственности в обществе, волонтерства и добрых поступков.

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