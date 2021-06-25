Горняк22: 130 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 24 июня

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Темпы распространения коронавируса продолжают увеличиваться в регионе. Подросла за последнюю неделю и ковидная смертность

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 24 июня выявили 53 418 заболевших, в том числе с начала пандемии оказались заражены 3 596 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 24 июня

Семь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, четверо – от ковида. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 3 384 (от ковида – 2 412).

300 пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимациях госпиталей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 114 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего один житель Алтайского края выздоровел от ковида за сутки. Всего перенесли инфекцию 47 147 пациентов.

1 299 человек с подтвержденным коронавирусом лежат в ковидных госпиталях. У 330 пациентов COVID-19 не подтвердился, но они проходят лечение от пневмонии. Еще 243 человека лечат пневмонию дома.

Всего в крае развернуто 1 812 коек для ковидных больных. Свободным остаются 253 места.

За сутки сделали 4 798 тестов на ковид.

Прививаются от коронавируса сейчас 298,6 тыс. жителей региона.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 61,

Бийск – 19,

Рубцовск – 13,

Камень-на-Оби – 4,

Заринск и Заринский район – по 3,

ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Зональный, Крутихинский, Кытмановский, Павловский, Солтонский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 2,

Бийский, Волчихинский, Ключевской, Красногорский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский и Целинный районы – по 1.

ТОЛК