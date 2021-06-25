Горняк22: 130 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 24 июня
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Темпы распространения коронавируса продолжают увеличиваться в регионе. Подросла за последнюю неделю и ковидная смертность
В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 130 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 24 июня выявили 53 418 заболевших, в том числе с начала пандемии оказались заражены 3 596 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 24 июня
Семь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, четверо – от ковида. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 3 384 (от ковида – 2 412).
- 300 пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимациях госпиталей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 114 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- Всего один житель Алтайского края выздоровел от ковида за сутки. Всего перенесли инфекцию 47 147 пациентов.
- 1 299 человек с подтвержденным коронавирусом лежат в ковидных госпиталях. У 330 пациентов COVID-19 не подтвердился, но они проходят лечение от пневмонии. Еще 243 человека лечат пневмонию дома.
- Всего в крае развернуто 1 812 коек для ковидных больных. Свободным остаются 253 места.
- За сутки сделали 4 798 тестов на ковид.
- Прививаются от коронавируса сейчас 298,6 тыс. жителей региона.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 61,
Бийск – 19,
Рубцовск – 13,
Камень-на-Оби – 4,
Заринск и Заринский район – по 3,
ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Зональный, Крутихинский, Кытмановский, Павловский, Солтонский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 2,
Бийский, Волчихинский, Ключевской, Красногорский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский и Целинный районы – по 1.