Горняк22: TikTok-челлендж «охота на колпачки» добрался до Алтайского края

TikTok Фото: pixabay.com

В TikTok набирает популярность новый противозаконный челлендж. Пользователи соцсети выкладывают видео своих мелких краж и собирают миллионы просмотров

В российском, белорусском и украинском сегменте TikTok стал популярен новый челлендж. Некоторые пользователи соцсети, следуя ему, начали воровать колпачки с ниппелей автомобильных колес, а затем хвастаться «добычей», сообщает сайт «Смотрим».

Популярный челлендж добрался и до Барнаула. В местных пабликах начали появляться видео, на которых подростки группами или по одиночке кружат около машин, высматривая добычу.

Обычные пластиковые заглушки на автомобильных колесах остаются без внимания. Настоящая охота идет за дорогими и необычными металлическими колпачками, в том числе с символикой автопроизводителей.

Участники криминального челленджа выкладывают видео с «уловом за день» или собранной коллекцией с хештегом #колпачки. Такие ролики уже суммарно набрали около 40 млн просмотров.

Среди таких видео также есть инструкции по правильной «скрутке», прайс-листы разных видов колпачков, а также указания, как выручить деньги с продажи своей коллекции.

В соцсети не все поддержали челлендж на грани хулиганства и мелкого криминала. Некоторые пользователи пытаются объяснить, что это кража, которая может закончиться проблемами с законом. Другие же рекомендуют заменять красивые колпачки на серые и незаметные.

Ранее «Толк» сообщал, как канадская певица Аврил Лавин буквально за сутки покорила TikTok. Певица официально зарегистрировалась в соцсети и в первый же день набрала миллион подписчиков.

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