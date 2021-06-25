Горняк22: Правда ли, что непривитым москвичам отключат отопление

Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay

Пользователи поисковой сети Google волнуются, отключат ли непривитым от коронавируса жителям Москвы и Подмосковья отопление или все-таки нет

Непривитым москвичам не отключат отопление в домах. Информация об отключении – это просто фейк.

Однако в Москве и Подмосковье вводят довольно много ограничительных мер для россиян без вакцины или антител от коронавируса в крови.

В частности, подмосковные власти сообщили, что после 15 июля не допустят водителей общественного транспорта и такси без прививок до работы. В Москве и Подмосковье объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 для 60% работников торговли, общепита и сферы услуг, пишет «Коммерсант».

С 28 июня в московских ресторанах заработает «антиковидный» режим. Посещать их смогут вакцинированные, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, уточняет «Коммерсант».

По данным «Интерфакса», с 1 июля в Подмосковье непривитым жителям могут запретить пользоваться общественным транспортом.

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