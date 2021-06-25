Горняк22: Что за конфликт у Бритни Спирс с отцом-опекуном и почему фанаты за нее боятся

Бритни Спирс Фото: instagram.com/britneyspears/

Американская певица Бритни Спирс выступила в суде против своего родителя. Она потребовала освободить ее от опекунства отца, под которым она находится уже 13 лет

Бритни Спирс потребовала суд освободить ее от опекунства отца, сообщает Lenta со ссылкой на Associated Press. Певица заявила, что опекунство приносит ей скорее вред, чем пользу и уточнила, что опекунство наложили «без проверок».

«Я заслуживаю просто жить», – эмоционально сказала 39-летняя Бритни Спирс, которая выступала по телефону.

Еще певица заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а документ об опекунстве не позволяет ей сделать это.

У здания суда собрались фанаты. У них в руках были плакаты с хештегом #FreeBritney, под которым певицу поддерживают в Сети.

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В 2007-2008 году Бритни Спирс пережила развод и смерть тети. После этого она сбрила волосы, лезла в драку с папарацци, ездила пьяная за рулем. В итоге ее бывшему мужу отдали опеку над детьми, а певицу признали недееспособной, отправили в клинику, а потом назначили отца ее опекуном, рассказывает MTV.

С 2008 года Бритни Спирс не может иметь собственный телефон, водить машину,, выходить замуж, заводить ребенка, распоряжаться деньгами больше 5 долларов, изменять стиль и внешность, переезжать.

Кроме того, Бритни Спирс не может нанимать собственного адвоката, чтобы опротестовать в суде решение о назначении опеки.

За эти годы многие фанаты и даже звезды поддерживали Бритни Спирс и требовали снять с нее опекунство. Например, Майли Сайрус начала скандировать «Свободу Бритни!» на одном из выступлений.

В 2020 году ситуацию подогрело странное видео в TikTok от Спирс. Она в желтом топе с букетом цветов станцевала перед камерой. Казалось бы – и что? Но под предыдущим постом нашелся комментарий:

«Если тебе нужна помощь, надень желтое в следующем видео»

По законодательству, чтобы избавить от опекунства, Бритни Спирс должна доказать суду, что она достаточно ответственна и способна иметь свободу выбора.

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