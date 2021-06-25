Горняк22: Республика Алтай оказалась в списке регионов с наибольшим «ковидным» приростом

Коронавирус Фото: pixabay.com

В России на фоне ухудшения ситуации с «ковидом» ужесточают ограничения. На фоне роста заболеваемости Бурятия первой среди российских регионов ввела двухнедельный локдаун

Республика Алтай оказалась в десятке регионов с наиболее растущей заболеваемостью коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».

«По итогам прошедшей недели больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Карелии, Сахалинской и Мурманской областях, Бурятии, Крыму, Хакасии и Республике Алтай», – рассказала Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

Вице-премьер также заявила, что сейчас в стране активны два штамма – британский и индийский. Кроме того, за прошедшую неделю смертность от Covid-19 в России выросла на 21,3%

Из-за растущей заболеваемости в Кош-Агачском районе отменили традиционные выпускные балы. 25 июня для выпускников проведут линейки, на которых вручат аттестаты. Мероприятия пройдут с соблюдением противоэпидемических требований.

В Республике Алтай Кош-Агачский район стал лидером по приросту числа заболевших коронавирусом, сообщают «Новости Горного Алтая».

Ранее «Толк» сообщал, что глава Барнаула рассказал, что город входит в третью волну коронавируса. Барнаульцев просят соблюдать все действующие ограничения и пройти вакцинацию.

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