Горняк22: В Новосибирской области медведь бродил недалеко от города

Медведь Фото: pixabay.com

В Сети появилось видео с медведем, вышедшим на дорогу между Татарском и Лопатино. Местных жителей взбудоражило появление дикого зверя рядом с населенным пунктом

В Новосибирской области, около Татарска, автомобилист заснял на дороге медведя, сообщает «КП».

«Я ехал из деревни Тайлаково в Татарск. Примерно в 5 км от города я увидел мишку. Он стоял посреди дороги, сначала на задних лапах. Когда мы ближе подъехали, он убежал в лес, в сторону дачных поселков, – рассказал автор ролика.

О произошедшем мужчина сообщил в полицию и выложил видео в соцсети, чтобы предупредить местных жителей. По их словам, медведей в этих краях никогда не было. Кто-то в ответ предположил, что животные мигрируют из-за выжженных человеком лесов и полей.

Жители Татарского района написали о том, что теперь опасаются ходить в лес за грибами, ведь никому не хочется столкнуться с диким зверем. Другие подписчики предположили, что заснятый медведь – еще детеныш, а значит, где-то рядом есть и взрослая медведица.

Ранее «Толк» сообщал, что раненый новосибирец рассказал о спасении от медведя в парке «Ергаки». После встречи с медведем у мужчины разорваны спина и правая ягодица. Кроме того, зверь прокусил ему левую лопатку и ладонь.

ТОЛК