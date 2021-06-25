Горняк22: В Алтайском крае рабочая пятидневка завершится дождями и прохладой

Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова

Предстоящие выходные дни в регионе также будут дождливыми и прохладными. Небольшое потепление и прекращение осадков синоптики прогнозируют в начале следующей недели

Днем 25 июня температура воздуха в Алтайском крае составит +15…+20 градусов. Временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в пятницу днем ожидается около +15…+17 градусов. Временами будет идти дождь, во второй половине дня возможна гроза. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и подует со скоростью 7-12 м/с.

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