Горняк22: Как бодро и красиво поздравить с Днем моряка 2021 в прозе и стихах

Моряки. Салют. Радость Фото: WikiImages с сайта Pixabay

Международный день моряка отмечают каждый год 25 июня. В праздник предлагаем подборку поздравлений с Днем моряка 2021 в прозе, стихах и для СМС

Поздравления с Днем моряка 2021 в стихах

Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда!

Пусть работой ты загружен —

Отдыхай хоть иногда!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но, в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи,

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

Поздравления в День моряка в прозе

Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья несут по жизни с улыбкой и с солнечной погодой, а корабль жизни никогда не встретит скалы.

В Международный день моряка хочу пожелать веселых песен на палубе корабля твоей жизни, благополучных и счастливых маршрутов без штормовых предупреждений и возможных бунтов на корабле. Желаю крепчайшего здоровья, невероятных сил и самой верной любви.

Поздравления в День моряка 2021 в СМС

Сто чертей! Костыль вам в глотку,

Или в море полный штиль!

Пью за самых просоленных,

Маринованных почти!

Вам не страшен вал девятый,

И цунами не впервой,

Поздравляю вас, ребята,

Крепкой здравицей морской!

Ты мореплаватель, герой,

Умеешь справиться с водой,

Сегодня праздник у тебя —

Шлет поздравления семья!

Источник

ТОЛК