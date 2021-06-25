Горняк22: Почему в Алтайском крае мало желающих заниматься отловом бродячих животных

Фото Евгений НАЛИМОВ

На повестке дня наступившего лета – проблема, связанная с бездом­ными животными. Безусловно, она существовала и раньше, ее пытались решать, но до сих пор безуспешно.

Кому контракт?

Любой нарыв рано или поздно прорывается, вот и в этом году жалобы от жителей края потекли потоком во все инстанции. Оказалось, что вопрос стоит остро и в городах, и в сельской местности. Только как переломить ситуацию?

Отлов бродячих собак (а в основном они досаждают людям и представляют опасность) может производить только компетентная в данной сфере организация. Причем она должна выиграть соответствующий тендер. В Рубцовске, к примеру, раньше этим занимались коммунальщики, затем общественная организация «Алиса», которая еще и старалась пристраивать бездомышей через свой приют. Но в последние два года законодательство в данной области изменилось, требования стали жестче и желающих взвалить на себя эту ношу в Рубцовске не оказалось.

Тем временем жалоб становится все больше, в том числе на бездействие городских властей. По словам заместителя главы администрации Рубцовска Олега Обуховича, удалось буквально уговорить славгородского предпринимателя Евгения Гайдадыма выйти на контракт, чтобы хоть немного навести порядок в этой сфере.

Простая арифметика

– Вся деятельность по отлову животных без владельцев финансируется из краевого бюджета, – информирует замглавы. – Общая сумма средств, выделяемых Рубцовску в год на эти мероприятия, составляет 1,5 млн рублей. Из них около 300 тыс. рублей по контракту с организацией «КотоПёс» направляется на местных беспризорных кошек, чтобы их отлавливать, стерилизовать, лечить и так далее. Остальные средства идут на такие же мероприятия в отношении бродячих собак.

Сумма договора, заключенного с предпринимателем из Славгорода, составила 600 тысяч рублей. В нее входят отлов, транспортировка животных, стерилизация, вакцинация, нанесение специальной краской на уши номерных татуировок и возвращение собак обратно. Средств хватит примерно на 100 особей. Евгений Гайдадым рассчитывает отработать контракт за три месяца.

Если обе стороны останутся довольны, муниципальный контракт может быть вновь заключен на такую же сумму.

Туда и обратно

У предпринимателя в Славгороде имеется полноценный приют для животных «Оскар», на базе которого должны осуществляться все вышеназванные процедуры. Евгений Гайдадым уже встречался с рубцовскими общественниками. Осмотрел несколько передержек, где можно было бы содержать отловленных собак, чтобы оттуда отвозить в Славгород сразу по нескольку особей. Одну из них счел перспективной. Он даже готов за свой счет обеспечить лесом строительство будок.

– Но везти животных в Славгород все равно придется, – добавляет он. – Здесь возможности для стерилизации нет, а у нас в приюте созданы необходимые условия, работает ветеринар. Мне часто задают вопрос о целесообразности перемещения собак из Рубцовска и обратно. Уверяю, что логистика выстроена четко.

У меня по пути еще два района.

К сожалению, пока в этом списке нет Рубцовского.

Невостребованные деньги

В Рубцовском районе нет такого населенного пункта, где бы жители не жаловались. Но бродячих собак в последний раз отлавливали в 2019 году.

Глава Безрукавского сельсовета Николай Грищенко рассказал, что бродячие псы особенно досаждают жителям окраин. Безрукавка недалеко от Рубцовска, так что сюда захаживают и городские собаки, чтобы чем-нибудь поживиться. В прошлом году у сельчанина загрызли восемь гусей. Бывало, что и в клетки с птицей пытались залезть. А у сельских властей нет абсолютно никаких полномочий по отлову, законом они переданы на районный уровень.

– Обидно, что деньги району выделяются, администрация объявляет тендер, но ни одна организация на него не выходит. Круг замыкается, – говорит Николай Грищенко.

На этот год Рубцовский район получил на данные цели 400 тысяч рублей, которые тоже вряд ли будут освоены.

Головной боли добавляют безнадзорные домашние собаки. Они тоже носятся по улицам поселков, пугая детей. Но в этом случае хозяев хотя бы можно предупредить и даже оштрафовать. За бездомных ни с кого не спросишь.

Однако нельзя забывать, что люди сами породили это явление. У многих до сих пор подход простой: надоела собака, принесла потомство – вон со двора! Если это считается в порядке вещей, то не приходится удивляться возрастающей популяции бездомных животных. А перелом в сознании случится не скоро, если вообще произойдет.

Две чаши весов

Евгений Гайдадым совершенно трезво смотрит на вещи: отловом проблему не решить. На одну стерилизованную бездомную собаку найдется пять других, которые принесут по пять щенков. Вдобавок возвращение животного в прежнюю среду обитания никак не повлияет на степень его агрессивности.

– Есть животные, которые оказались на улице недавно, их еще можно социализировать в приютах и передать новым владельцам. А есть одичавшие, сбившиеся в стаи, давшие потомство в таких условиях. Они реально опасны. Но к ним нет даже возможности подойти. И нет права применять пневматическое оружие с ампулой со снотворным, – рассказывает предприниматель о коллизиях закона.

Уничтожать животных нельзя – за это предусмотрена ответственность. Обходить стороной не всегда получается. На одной чаше весов – гуманное отношение к братьям нашим меньшим, на другой – здоровье и жизнь людей.

Что же касается приютов, то их создание и тем более содержание – дорогое удовольствие. Например, «Оскар» обходится предпринимателю в 100 тысяч в месяц. Какой муниципалитет Алтайского края это потянет? Поэтому приютам необходима поддержка государства, чтобы они могли развиваться, а не просто существовать на пожертвования, которых едва хватает на корм.

Рубцовский район | Новости Рубцовска

Алтайская правда