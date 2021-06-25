Горняк22: В Москве детям разрешили посещать кафе без QR-кодов

В Москве внесли изменения в правила посещения общепита. Они коснулись посещения организаций общественного питания детьми и отдыха в летних кафе.

Сергей Собянин подписал указ, в котором уточняются правила посещения учреждений общепита. Так, согласно указу, в кафе и рестораны детей и подростков будут пускать без QR-кодов. Однако они должны быть в сопровождении взрослых

Кроме того, до 12 июля москвичам разрешат посещать летние кафе и веранды без QR-кода. Он выдается гражданами, прошедшим вакцинацию, переболевшим коронавирусом или сдавшим отрицательный ПЦР-тест.

Алтайская правда