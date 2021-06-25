Горняк22: На 85% выполнен ремонт Старого моста через реку Обь

На Старом мосту завершен самый трудоемкий и сложный этап, начались работы по устройству конструктивных слоев дорожного покрытия.

Ранее на мосту заменили основные элементы объекта. Так, на эстакадах возвели новые железобетонные балки, смонтировали 370 металлических плит, выполненных по индивидуальному проекту.

Сейчас со стороны Новоалтайска идут работы по омоноличиванию конструкции, после уложат асфальтобетонное покрытие, устанавливают ограждение и электроосвещение. Аналогичные работы со стороны Барнаула и на совмещенной части моста уже выполнены.

Еще предстоит смонтировать усиленное барьерное ограждение, выполнить верхний слой покрытия, обустроить водоотводные сооружения.

По информации ФКУ Упрдор «Алтай», ввод в эксплуатацию Старого моста запланирован на конец ноября.

Барнаул

Алтайская правда