Горняк22: Сергей Ширнин стал кандидатом на Почетного гражданина Алтайского края

Среди кандидатур, предложенных к присвоению звания «Почётный гражданин Алтайского края», – Сергей Ширнин из Кытмановского района.

Профессию механизатора Сергей Николаевич получил еще в школе, а потом с этими новенькими корочками с огромным желанием и гордостью помогал в совхозе опытным трактористам в ремонте техники и работе в поле.

После армии, в 1982 году, вернулся в родной поселок Октябрьский Кытмановского района, где и сегодня трудится на сельхозпредприятии «Кытмановское».

Сначала он всю весну провел за штурвалом Т-4 на гусеничном ходу, а осенью пересел на комбайн. Так и пошло из года в год, зимой тоже отдыхать было некогда: сено вывозили, технику готовили к полевым работам. К делу своему Сергей Николаевич относился всегда ответственно, душой болел за техническое состояние трактора, за проклюнувшиеся ростки на засеянном им поле и вызревший урожай, который надо убрать вовремя и без потерь. Может быть, именно поэтому он неоднократно становился участником слета передовиков, имеет звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ», медаль «За труды по сельскому хозяйству». Одна из недавних наград – орден Почёта – за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Указ о награждении был подписан 27 декабря 2018 года президентом России Владимиром Путиным.

В 2008 году Сергей Николаевич в числе первых взял в работу американский трактор «Джон Дир». Осваивал его по ходу сельхозработ и только зимой поехал учиться всем нюансам его управления. Хотя, как считает Сергей Ширнин, ничего сложного в этом нет, мощная техника понравилась ему сразу, здесь все сделано для комфортной работы человека. Ничуть не уступает ему по удобству и комбайн «Палессе», на котором он ударно трудится на уборке урожая. Со временем не считается. Если погода начинает капризничать, бывает, и ночь прихватывает.

Нравится ли такой темп жизни, не тяжело ли? Возможно, но по-другому он не умеет. Выросший на этой земле, на примере родителей познавший крестьянский труд, он всегда был и остается ее благодарным сыном. Здесь его родной дом, семья, подсобное хозяйство, сад, большой огород. Но не только трудами и заботами живет наш герой, в свободное время любит с удочкой посидеть у местного пруда, а если надо поправить здоровье, предприятие предоставляет путевку в санаторий. На море вот только ни разу не был, но как только пойдет на пенсию, обязательно побывает и там.

До заслуженного отдыха Сергею Ширнину оставалось немного, но новая реформа подкинула годков, поэтому придется пока поработать, да и желание есть и настрой еще бодрый. Одно его огорчает: что нет нынешним механизаторам смены, не хочет молодежь работать на земле. Бегут в город, рвут все связи с родными корнями, а это не по-крестьянски, не по-хозяйски.

«Сергей Николаевич принимает активное участие в жизни села, охотно делится знаниями с молодыми коллегами, является шефом-наставником, – рассказывает председатель Совета депутатов Октябрьского сельсовета В. Чикалов. – Он пользуется большим уважением и авторитетом у земляков».

Сергей ПОПОВ.

Кытмановский район

Алтайская правда