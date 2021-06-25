Горняк22: Тернистый путь. Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 26 июня по 2 июля 2021 года.

ОВЕН

Под влиянием обстоятельств вам придется притормозить свою активность, иначе можете попасть в переплет. Зато есть шанс завязать интересные знакомства. Звезды советуют поменьше суетиться и находить время для пребывания на природе.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь больше отдыхать. Впрочем, эти дни зовут вас к любимым садово-огородным делам. Хорошо и для общения с животными. Успех придет к терпеливым и упорным.

БЛИЗНЕЦЫ

На какое-то время предпочтительно включить режим экономии, начать вести здоровый образ жизни. А еще откажитесь от постоянной спешки, чтобы наконец-то уделить внимание своим духовным потребностям.

РАК

Вы можете стать злее, нетерпимее, досадовать на окружающих по поводу и без. Лучше искупайтесь в водоеме, и тем снимете напряжение. Снизьте претензии в отношениях со второй половиной.

ЛЕВ

Позаботьтесь о своей внешности, и вы почувствуете прилив вдохновения и сил. А еще самочувствие сейчас во многом зависит от ваших отношений с близкими. Кое у кого намечается переход на новую работу, но пока надо все хорошо обдумать. Главное – не брать на себя больше того, что можете.

ДЕВА

Низкий уровень энергии – источник сложностей. Все ждут от вас трудовых подвигов, но вы не в силах их продемонстрировать. Зато у вас возникнут идеи об инновациях в бизнесе.

ВЕСЫ

Действуйте тактично и по возможности незаметно, чтобы не настроить против себя важных людей. Начинания или новые задумки пока оставьте при себе. Важно поддерживать имидж ответственного, надежного человека, а для этого необходимо собрать энергию в кулак.

СКОРПИОН

Энергии достаточно, но мешают психологические проблемы, особенно в отношениях со второй половиной. Приходится взять на себя роль лидера и не прятаться за чужой спиной.

СТРЕЛЕЦ

Смотрите, чтобы внезапные конфликты не привели вас к кризису, а то и к серьезным убыткам. Сейчас нужны не иллюзии, а конкретные действия. К тому же научитесь держать свои тайны при себе.

КОЗЕРОГ

Вы настроены слишком решительно (если не сказать агрессивно). Чтобы избежать открытого конфликта, время от времени переключайтесь с одного на другое. Но в личной жизни лучше не искать приключений. И все-таки что-то в вас сильно изменится…

ВОДОЛЕЙ

Вам тоже упрямства сейчас не занимать. Вдруг захочется щегольнуть широким жестом или внезапно сменить работу. То и другое пока противопоказано. Но скоро ситуация станет работать на вас, особенно если смените свои минусы на плюсы.

РЫБЫ

Переключите внимание на домашние дела и близких, ищите определенность во всем. На работе желательно проявить креатив. Этим вы повысите собственную самооценку и авторитет в глазах окружающих.

Нина Стрельцова.

Алтайская правда