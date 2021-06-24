Горняк22: На Алтае потеряли личные дела сирот и оставили их без жилья

Жильё Фото: pixabay.com

В прокуратуру Республики Алтай обратились двое детей-сирот, которые из-за халатности чиновников лишись права на получение жилья

В Республике Алтай прокуратура начала проверку после обращения двух детей, оставшихся без попечения родителей, которых исключили из списка претендентов на жильё, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки установили, что из-за халатных действий муниципальных органов, которые потеряли личные дела детей, они не могли получить «сиротское» жильё из специализированного жилищного фонда.

Прокуроры нашли справки 2003 года, которые подтверждают, что орган местного самоуправления включил ребёнка в список граждан, нуждающихся в жилье. При этом документов об исключении молодого человека из этого списка найдено не было.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей Горно-Алтайска. В малолетнем возрасте она осталась без родителей: отец убил её мать, за что получил наказание в виде лишения свободы.

В настоящее время заявителей включили в список детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильём. В прокуратуре республики проконтролируют дальнейшее его предоставление.

Ранее «Толк» сообщал, как детям-сиротам Алтайского края оформить сертификат на покупку недвижимости. В этом году региональный бюджет готов потратить около 200 миллионов рублей, обеспечив жильём 170 человек.

ТОЛК