Горняк22: В Барнауле усилили контроль за санобработкой общественного транспорта

Санобработка Фото: barnaul.org

В городе также будут проведены рейды по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами городского транспорта

В Барнауле из-за роста заболеваемости коронавирусом и введения дополнительных ограничений усилили контроль за соблюдением масочного режима и санобработкой пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Городской комитет уже проверил общественный транспорт на маршрутах № 20, 104 и 118 и не выявил нарушений. Кроме того, линейным работникам напомнили о важности использования медицинских масок при оказании услуг по перевозке пассажиров.

В барнаульском «Горэлектротрансе» отмечают, что ежедневно с момента указа Губернатора проводится санитарная обработка транспорта. На предприятии уверяют, что все 169 троллейбусов и трамваев, выходящих на маршрут, проходят полную очистку и санитарную обработку. После окончания работы все вагоны проходят через автоматическую мойку.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае более 2 тыс. человек за месяц заболели коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 119 человек.

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