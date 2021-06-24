Горняк22: Алтайский упрдор может возглавить бывший министр транспорта Крыма

Анатолий Волков Фото: altay.rosavtodor.ru

Ярослав Долинский, который более 11 лет возглавлял учреждение, покинул свой пост по собственному желанию. Предварительно, причиной стал его переезд в другой регион

После ухода Ярослава Долинского ФКУ Упрдор «Алтай», возможно, возглавит 45-летний бывший глава минтранса Крыма Анатолий Волков. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источник. Недавно Волков был назначен заместителем руководителя алтайского дорожного предприятия.

На сайте учреждения появилась информация о том, что в настоящее время и.о. руководителя Упрдор «Алтай» является главный инженер предприятия Сергей Рубаненко. Однако, по данным источника, кресло руководителя все-таки займет Анатолий Волков. Якобы в ближайшее время этот вопрос уже будет окончательно решен.

Анатолий Волков является уроженцем Киргизии, учился на Алтае – окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Работал в дорожных предприятиях Республики Алтай, Алтайского края и Сочи.

С 2012 года был главой Упрдор «Кубань», под его руководством готовилась инфраструктура к Олимпиаде-2014. Затем возглавлял Упрдор «Каспий», в ведении которого былb трассы Астраханской области и республик Кавказа. С 2016 по 2017 годы был министром транспорта Республики Крым.

В свою очередь, перед Упрдор «Алтай» сейчас стоят масштабные задачи по расширению Чуйского тракта и приведению в соответствие нормативам недавной переданной федерации трассы до Казахстана.

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