Горняк22: Барнаульцы «прогнали» предприятие, отравлявшее воздух на улице Матросова
Дым. Труба Фото: pixabay.com
Два года предприятие на улице Матросова отравляло воздух в районе, а барнаульцы жаловались, что не могут открыть форточки и окна для проветривания
Жители улицы Матросова в Барнауле два года жаловались на предприятие по производству готовой продукции – нормально жить им мешали неприятные запахи, а также гарь и копоть.
С жалобами они обращались в Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию района, а также обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Об этом сообщает «Политсибру».
Однако проверки ведомств ничего не давали – они проходили в то время, когда предприятие не работало.
По словам жителей улицы, в воздухе часто чувствовался запах копченой рыбы, а порой и просто «невыносимо воняло». Однако в Роспотребнадзоре на проблему все же обратили внимание, в это же время и само предприятие приняло решение съехать из жилого квартала.